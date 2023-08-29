Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:06, 29 августа 2023Мир

Румыния призвала к увеличению военного присутствия США в стране

Президент Румынии Йоханнис: мы хотим увеличить военное присутствие США в стране

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал увеличить военное присутствие США и НАТО в стране и регионе. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, надо превратить боевую группу НАТО, которая дислоцируется в Румынии, в полноценную бригаду. Президент Румынии высказался за поддержание и укрепление трансатлантических отношений.

«Мы хотим увеличить американское присутствие в нашем регионе во всех его аспектах: военном, экономическом, энергетическом и политическом», — заявил Йоханнис.

Также он приветствует признание стратегической важности Черного моря.

На сегодняшний день боевая группа НАТО, дислоцированная в Румынии состоит из французские, бельгийских и нидерландских военных. На вооружение есть легкая бронетехника и танки, но она рассчитывает получить в будущем и тяжелое вооружение.

Ранее стало известно, что Румыния в ближайшее время получит все необходимые документы для подготовки украинских летчиков F-16. При этом власти признали, что увеличение военных и инфраструктурных расходов из-за конфликта на Украине сильно давит на бюджет страны.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Российский военный объяснил сложность перехвата украинской ракеты «Нептун»

    Следователи показали видео с пропавшей фигуристкой Горбачевой и ее поиски

    Диетолог назвала замедляющий старение сухофрукт

    Стало известно о первом после выдачи ордера МУС иностранном визите Путина

    Агрессивная мартышка напала на трех человек на улицах Стамбула

    Дана Борисова оценила идею безалкогольного all inclusive в Турции

    Румыния призвала к увеличению военного присутствия США в стране

    Россиянам назвали способы облегчить выплату ипотеки

    Мощное наводнение в Европе попало на видео

    К Тимати перешел контроль над сетью Domino’s Pizza в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости