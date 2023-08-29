Румыния призвала к увеличению военного присутствия США в стране

Президент Румынии Йоханнис: мы хотим увеличить военное присутствие США в стране

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал увеличить военное присутствие США и НАТО в стране и регионе. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, надо превратить боевую группу НАТО, которая дислоцируется в Румынии, в полноценную бригаду. Президент Румынии высказался за поддержание и укрепление трансатлантических отношений.

«Мы хотим увеличить американское присутствие в нашем регионе во всех его аспектах: военном, экономическом, энергетическом и политическом», — заявил Йоханнис.

Также он приветствует признание стратегической важности Черного моря.

На сегодняшний день боевая группа НАТО, дислоцированная в Румынии состоит из французские, бельгийских и нидерландских военных. На вооружение есть легкая бронетехника и танки, но она рассчитывает получить в будущем и тяжелое вооружение.

Ранее стало известно, что Румыния в ближайшее время получит все необходимые документы для подготовки украинских летчиков F-16. При этом власти признали, что увеличение военных и инфраструктурных расходов из-за конфликта на Украине сильно давит на бюджет страны.