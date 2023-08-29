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00:57, 30 августа 2023Бывший СССР

Украина национализировала активы российской компании

ВАКС Украины взыскал в пользу Киева активы российской компании «Волга-Днепр»

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Украина национализировала активы российской группы компаний «Волга-Днепр». Об этом сообщил украинский Высший антикоррупционный суд (ВАКС), взыскавший активы в пользу Киева, в своем Telegram.

Уточняется, что речь идет о компаниях Volga Dnepr Airlines Limited, Volga-Dnepr Logistics B.V., обществе с ограниченной ответственностью «Волга-Днепр-Москва» и обществу с ограниченной ответственностью «Авиакомпания Волга-Днепр». К ним применена санкция, предусмотренная пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона Украины «О санкциях». В частности, суд конфисковал шесть авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 «Руслан».

11 июня правительство Канады распорядилось арестовать Ан-124 «Руслан», принадлежащий компании «Волга-Днепр», для его конфискации и дальнейшей передачи Украине. Самолет застрял в международном аэропорту Пирсон в Канаде 27 февраля прошлого года.

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    Марина Совина
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