Бывший глава Конституционного суда российского региона осужден за растрату

Экс-глава Конституционного суда Республики Тыва получил 3 года за растрату

Абаканский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя Конституционного суда Республики Тыва в отставке Аяса Сааю за растрату бюджетных средств, выделенных на проведение в Кызыле Всероссийской научно-практической конференции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Хакасии.

Экс-судья будет отбывать срок в колонии общего режима. Он также оштрафован на 800 тысяч рублей. Еще с него по иску Генпрокуратуры взыскано 438,2 тысячи рублей, также Саая должен частично возместить ущерб в 900 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что в 2014 году Минфин республики выделил Конституционному суду средства на проведение мероприятия. Саая, занимавший пост председателя суда российского региона, приказал подчиненным обналичить часть денег и отдать ему в обход кассы, чтобы упростить расходование средств на организацию конференции. Сумма похищенного превысила 1,3 миллиона рублей.

Саая не признал свою вину.