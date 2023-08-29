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12:56, 29 августа 2023Мир

Вучич ответил на слова о хождении на ковер к российскому послу

Вучич опроверг слова о том, что якобы был вызван на рапорт к послу России
СюжетСанкции против России:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич опроверг слова критиков, что он якобы был вызван «на рапорт» к послу России Александру Боцан-Харченко. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас [с послом России] исключительно корректные отношения. Было бы смелостью сказать, что мы – друзья. (...) Когда кто-то напишет, что вы ходили "на рапорт" к российскому послу (...) они судят по себе, потому что ходят "на рапорт" к другим послам», — ответил президент.

Также сербский лидер напомнил, что во время состоявшейся встречи именно он был принимающей стороной, а не посол. Вучич добавил, что издания, распространяющие подобную ложную информацию о «хождении на ковер», не имеют собственного мнения и лишь хотят получить политические очки за счет антироссийской риторики.

Ранее Вучич потребовал убрать из Афинской декларации пункт о санкциях против России. Соответствующее заявление президент сделал на брифинге по итогам его участия в неформальной встрече лидеров стран Западных Балкан с руководством ЕС в Афинах. На мероприятии также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. По итогам состоявшегося саммита была принята Афинская декларация, ряд пунктов которой не устроил сербскую сторону.

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    Максим Габриелян
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