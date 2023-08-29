Названа стоимость памятника Шатунову

В честь Юрия Шатунова установят статую из бронзы стоимостью 10 миллионов рублей

Доступ к месту упокоения музыканта Юрия Шатунова будет закрыт с 30 августа по 6 сентября. Причиной станет установка памятной скульптуры стоимостью 10 миллионов рублей, рассказала жена артиста Светлана, ее слова приводит Telegram-канал издания «Новый очаг».

Монумент артисту высотой два метра выполнен из бронзы, на этой неделе мастер начнет его установку. Его открытие и торжественная церемония для друзей и родственников в честь 50-летия со дня рождения певца состоятся 6 сентября. Через 40 минут после завершения церемонии скульптуру смогут увидеть и поклонники Шатунова. В торжествах, посвященных певцу, должен принять участие в том числе режиссер Александр Игудин, уточнила Светлана.

В настоящее время памятник находится в процессе изготовления, скульптору-портретисту осталось отлить бронзовые руки. На монументе будет полное имя артиста и его автограф. «Памятник выбирала семья. Мы нашли чудесную женщину, скульптора-портретиста, с которой создали макет памятника. <...> На следующей неделе уже все будет готово», — заключила она.

В конце августа стало известно о проведении монтажно-строительных работ. Поклонников Шатунова попросили временно не приходить к месту его захоронения.