Доступ к могиле Шатунова ограничат

Доступ к могиле Юрия Шатунова ограничат на неделю

Доступ к могиле певца Юрия Шатунова будет ограничен на неделю с 30 августа по 6 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале музыканта, который ведет его вдова Светлана.

Уточняется, что будут проводиться монтажно-строительные работы по установке памятника. Поклонников попросили не приходить в эти дни на кладбище и не мешать проведению работ.

Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в июне от инфаркта. Тогда его близкие сообщили, что здоровье артиста подкосили бесконечные суды с бывшим коллегой Андреем Разиным. После сообщалось, что продюсер захотел перезапустить поп-группу после смерти Шатунова.