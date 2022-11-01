Разин захотел перезапустить «Ласковый май»

Продюсер Андрей Разин захотел перезапустить поп-группу «Ласковый май»

Продюсер Андрей Разин захотел перезапустить поп-группу «Ласковый май» после смерти бывшего солиста Юрия Шатунова. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Шоумен намерен заново собрать коллектив из молодых артистов. Для нового проекта создадут отдельные страницы в социальных сетях, на которых можно будет следить за музыкантами.

9 октября стало известно, что Разин подал иск в кассационный суд после того, как представляющая певца Юрия Шатунова сторона выиграла апелляцию в ходе дела о борьбе за права на песни «Ласкового мая». 8 октября Ставропольский краевой суд отменил решение о правах Разина на песни группы. Таким образом, было аннулировано решение суда 2005 года, по которому все права на 27 хитов коллектива перешли от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру.

Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в июне от инфаркта. Тогда его близкие сообщили, что здоровье артиста подкосили бесконечные суды с бывшим коллегой Разиным.