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15:03, 29 августа 2023Мир

В Венгрии указали на ошибочные решения ЕС в украинском конфликте

Глава МИД Венгрии: ошибочные решения ЕС в украинском конфликте ослабили блок
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Ошибочные решения Европейского союза (ЕС) в отношении украинского конфликта ослабили блок, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

«Процесс принятия решений в Европейском союзе находится в плохом состоянии», — указал глава ведомства.

По его словам, в последние годы Евросоюз значительно ослаб в плане безопасности и экономики.

Ранее страны ЕС поспорили о помощи Украине из-за национальных бюджетов. Уточняется, что это произошло из-за запроса Брюсселя о выделении дополнительных средств для снижения нагрузки на бюджет блока при одновременном обеспечении четырехлетней поддержки Украины.

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    Виктория Кондратьева
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