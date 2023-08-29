В Венгрии указали на ошибочные решения ЕС в украинском конфликте

Глава МИД Венгрии: ошибочные решения ЕС в украинском конфликте ослабили блок

Ошибочные решения Европейского союза (ЕС) в отношении украинского конфликта ослабили блок, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

«Процесс принятия решений в Европейском союзе находится в плохом состоянии», — указал глава ведомства.

По его словам, в последние годы Евросоюз значительно ослаб в плане безопасности и экономики.

Ранее страны ЕС поспорили о помощи Украине из-за национальных бюджетов. Уточняется, что это произошло из-за запроса Брюсселя о выделении дополнительных средств для снижения нагрузки на бюджет блока при одновременном обеспечении четырехлетней поддержки Украины.