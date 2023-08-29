Кандидат в президенты США обвинил власти во лжи о ситуации на Украине

Рамасвами: власти США вводят граждан в заблуждение о происходящем на Украине

Власти США вводят собственных граждан в заблуждение о происходящем на Украине. С такой мыслью согласился кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами, прокомментировав в соцсети X (бывший Twitter) мем об американской внешнеполитической риторике.

В меме изображен мужчина, надевающий клоунский нос и парик, который вспоминает о лжи американских властей об интервенциях США во Вьетнам, Панаму, на Кубу и другие государства и при этом выражает уверенность, что «на этот раз они точно говорят правду». «Добавьте к этому списку происхождение COVID-19, мошеннические обвинения о связях [экс-президента США Дональда] Трампа с Россией и ноутбук Хантера Байдена», — говорится в комментарии.

Ранее Рамасвами предложил признать российский контроль над новыми регионами, он пообещал сделать это в случае отказа России от альянса с Китаем и в случае своей победы на выборах 2024 года. Кроме того, он пообещал снять с России санкции и вернуть ее на мировой рынок. По мнению Рамасвами, единственным победителем в украинском конфликте является Китай.