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16:13, 28 августа 2023Мир

Кандидат в президенты США предложил признать новые российские регионы

Кандидат в президенты США Рамасвами предложил признать новые российские регионы
Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами предложил признать российский контроль над новыми регионами, он пообещал сделать это в случае отказа России от альянса с Китаем. Об этом он написал в колонке для издания The American Conservative.

В случае своей победы на выборах 2024 года он пообещал принять «российский контроль над занятыми территориями», а также «заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем».

Кроме того, он пообещал снять с России санкции и вернуть ее на мировой рынок. По мнению Рамасвами, единственным победителем в украинском конфликте является Китай.

Он добавил, что «хорошая сделка требует, чтобы все стороны получили от нее какую-то выгоду».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить гарантии безопасности по модели Израиля. Это предполагает и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы.

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    Александр Слабиев
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