На Украине захотели получить гарантии безопасности по модели Израиля

Зеленский: Украина рассчитывает получить гарантии безопасности по модели Израиля

Украина рассчитывает получить от США гарантии безопасности по модели Израиля. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1».

«С США у нас, наверное, будет именно израильская модель, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы», — сказал Зеленский.

Он отметил, что действовать она будет вне зависимости от того, кто будет занимать пост президента США, так как подобные решения принимает Конгресс.

Ранее Зеленский сообщил о планах провести переговоры о присоединении новых стран к гарантиям безопасности для Украины. Кроме того, он планирует принять участие в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.