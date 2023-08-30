Сотни петербургских детей остались без садика перед 1 сентября

Около 300 детей остались без садика прямо перед 1 сентября в Санкт-Петебурге

Сотни детей остались без садика прямо перед 1 сентября в Приморском районе Санкт-Петебурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Территорию вокруг здания детского сада №76 должны были отремонтировать за лето. Но 30 августа родителям около 300 дошкольников, которые должны были туда отправиться, позвонили из образовательного учреждения и заявили, что строительные работы будут вестись еще не менее трех месяцев.

Дополнение: В городской администрации пообещали, что детей распределят в сады в микрорайоне метро «Беговая». Всем дадут места в их возрастных группах.

В 2021 году в Краснодарском крае дети пошли в первый «Ы» класс в школе №94. С сети публиковали видео с праздничной линейки, на котором видно, как преподаватель в окружении первоклассников стоит с табличкой «1 "Х"», также другие учителя держат в руке надпись «1 "Я"», «1 "Ф"», «1 "Ы"».