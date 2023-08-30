Куртку в виде клавиатуры за десятки тысяч рублей высмеяли в сети

Нелепый дизайн куртки британского бренда Liminal за десятки тысяч рублей подвергли критике в сети. На комментарии, опубликованные в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), обратили внимание журналисты Daily Mail.

Речь идет о пуховике из нейлона, выполненном в виде компьютерной клавиатуры, который представлен в ассортименте марки в двух цветах — черном и бежевом. Отмечается, что стоимость верхней одежды составляет 495 фунтов стерлингов (60,6 тысячи рублей).

Пользователи сети не оценили упомянутую вещь и высмеяли работу дизайнера в многочисленных публикациях. «Слишком дорого для такой куртки», «Как же смешно», «Такая цена для клавиатуры?», «Мир сошел с ума», «Простите, но я бедный», «Ничего не понимаю в моде», — высказывались юзеры.

В марте Кендалл Дженнер высмеяли в сети из-за нелепого наряда за 433 тысячи рублей. Манекенщицу запечатлели в комбинезоне черного цвета с асимметричным верхом и одной штаниной с рюшами, который представлен в ассортименте люксового бренда Alaïa.