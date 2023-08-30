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21:49, 30 августа 2023Экономика

До экономики не дошло более миллиарда бюджетных средств

«Известия»: до экономики не дошло 1,6 млрд бюджетных средств

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В первой половине 2023 года до экономики не дошло 1,6 триллиона бюджетных средств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка.

Отмечается, что в апреле–июне интенсивно авансировались будущие расходы из казны. В то же время исполнителям госзаказов деньги перечисляли не напрямую, а на их счета в Федеральном казначействе. В докладе уточняется, что в результате средства осели на счетах в ФК, перераспределяясь между счетами расширенного бюджета в Центробанке.

По оценке Минфина, расходы бюджета на госзакупки в первом полугодии составили 3,6 триллиона рублей из заложенных на год 4,9 триллиона — траты увеличились на 1,1 триллиона год к году.

Ранее стало известно, что расходы на воспитание патриотизма в россиянах выросли в три раза — в 2022 году было выделено 11,4 миллиарда рублей.

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    Юлия Мискевич
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