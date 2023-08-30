МВД пригрозило российским депутатам наказанием за карту с наркоманами

МВД может привлечь двух депутатов Карелии за пропаганду наркотиков из-за карты

Двоих карельских депутатов могут привлечь за пропаганду наркотиков после публикации ими карты с местами скопления наркоманов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Еще в августе чиновники из Законодательного собрания Карелии прислушались к жалобам жителей Петрозаводска на большое количество наркоманов. Они отправили обращение в МВД России с просьбой решить проблему, прикрепив графическую схему с указанием примерно 50 ключевых мест скопления маргиналов. Свою работу депутаты продублировали в сети.

Сотрудники правоохранительных органов расценили составленную карту как пропаганду запрещенных веществ и пригрозили чиновникам административным делом, если информация вновь появится в сети.