Россиянка попыталась похитить соседскую девочку

В Магнитогорске женщина попыталась затащить соседскую девочку к себе домой

Женщина из Магнитогорска попыталась затащить соседского ребенка из лифта к себе домой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash и публикует запись с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как женщина зашла в лифт вместе с девочкой. После этого она силой вытащила чужого ребенка на этаж, несмотря на крики и плач.

Мать девочки сразу же услышала голос своей дочери, нашла ее и забрала домой. На место происшествия приехала полиция, которая в настоящее время проводит проверку по установлению обстоятельств произошедшего и причин поступка женщины. Сама она отказалась давать объяснения силовикам. Пока на нее составлен административный протокол.

Выяснилось, что она живет в том же доме, что и девочка, которую она пыталась похитить. У женщины есть семья — муж и двухмесячный ребенок.