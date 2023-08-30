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12:00, 30 августа 2023Россия

Россияне рассказали о школьных мечтах

«Вебер»: каждый третий в школе мечтал стать учителем, врачом или военным

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Каждый третий россиянин в школе мечтал стать учителем, врачом или военным. О своих детских желаниях они рассказали социологическому агентству «Вебер», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ходе опроса выяснилось, что стать учителем или воспитателем хотели 14 процентов респондентов, причем каждый пятый (21 процент) среди них воплотил мечту в реальность и стал педагогом. Врачами планировали стать 10 процентов, и восемь процентов смогли реализовать намерения, а защищать родину хотели пять процентов.

О профессии летчика, космонавта или сотрудника полиции мечтали по два процента респондентов, а три процента просто хотели стать «востребованными специалистами» и «счастливыми людьми». Некоторые опрошенные признавались, что в юности мечтали стать «гражданами СССР» или побыстрее покинуть школу.

Повзрослев, россияне мечтают о хороших оценках для своих детей. Так, 82 процента респондентов признались, что для них важны четверки и пятерки, которые получают на уроках их дети. При этом 62 процента опрошенных уверены, что хорошие оценки не повлияют на карьерный путь и успех, а 51 процент отмечает, что бизнесмены и управленцы могут вырасти из двоечников.

Чаше всего родители переживают из-за сдачи ЕГЭ и возросшей у школьников психологической нагрузки (64 процента), при этом 47 процентов уверены, что без репетитора получить высокий балл за единый госэкзамен не удастся. Тем не менее 41 процент убежден, что с домашним заданием, и с ЕГЭ дети должны справляться самостоятельно.

72 процента признались, что у них была школьная любовь, однако проверку временем она прошла только у пяти процентов: в отношениях состоят молодые люди в возрасте 18–24 лет (14 процентов) или пожилые старше 65 лет (10 процентов).

«Вебер» — проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.

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    Варвара Кошечкина
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