Назван способ использовать российские доходы в рупиях

Экономист Абрамов: РФ и Индия могут создать совместные проекты на рупии

Москве стоит вложить доходы от экспорта в рупиях в совместные проекты с Дели, считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов. Вариант, как использовать неконвертируемые средства, он предложил в беседе с «Лентой.ру».

Давно обсуждается, куда и как девать рупии. Мне кажется, нужно стратегическое мышление в этой области. Индия является одной из самых быстроразвивающихся экономик мира, и России нужно пытаться создавать какие-то совместные производства, более сложные технологии взаимодействия с Индией, чем просто экспорт сырья и материалов в эту страну Александр Абрамов кандидат экономических наук

«[Надо] создавать какие-то совместные предприятия, стимулировать какие-то совместные производства. Мне кажется, этот запас рупий мог быть направлен на развитие индийской экономики, создание таких совместных российско-индийских предприятий. Но это требует взаимодействия с и индийскими властями, потому что в Индии есть ограничение на экспорт капитала. Это серьезная проблема, но она в общем-то решаема. Мне кажется, такая кооперация с Индией — это один из возможных путей решения проблемы», — сказал он.

При этом экономист считает, что вряд ли зависшие рупии могли сильно повлиять на ослабление российской валюты. Он полагает, что рубль упал из-за снижения объема валютной выручки российских компаний в целом.

Экс-министр финансов России в колонке для РБК написал, что одной из неочевидных причин ослабления российской валюты стали зависшие в Индии рупии. По его словам, российские компании отказались от расчетов в долларах и получают оплату за экспорт в индийской валюте. «Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 миллиардов долларов, а наш импорт из Индии оценивается примерно в 6-7 миллиардов долларов в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта», — объяснил он.