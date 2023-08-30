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10:33, 30 августа 2023Россия

Два белгородских населенных пункта остались без света из-за обстрела ВСУ

Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом в среду, 30 августа, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки никто из местных жителей не пострадал, уточнил он. «Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Без света остаются два населенных пункта — Муром полностью и Новая Таволжанка частично», — написал губернатор.

Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. По словам Гладкова, за 28 августа по региону было выпущено более 100 снарядов. Больше всего прилетов зафиксировали в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

С октября 2022 года в Белгородской области введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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