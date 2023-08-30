Рецидивист получил 13 лет за похищение и изнасилование россиянки

В Омске суд дал рецидивисту 13 лет за похищение и изнасилование женщины

В Омске суд приговорил ранее судимого 40-летнего мужчину к 13 годам колонии особого режима за разбой, похищение человека, кражу, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, днем 4 марта 2022 года рецидивист пришел к незнакомой девушке по объявлению о продаже автомобиля, убедился, что она одна, и начал угрожать ей макетом пистолета. Мужчина похитил у девушки золотые украшения, мобильный телефон и кошелек с деньгами. Потом он запихнул россиянку в свою машину, отвез ее в гараж, где, угрожая, заставил подписать договор купли-продажи ее автомобиля. Осужденный также снял с карты местной жительницы деньги через онлайн-переводы.

После этого омич закрыл девушку в погребе гаража и уехал. Через пять часов вор вернулся за пострадавшей, связал ее, положил в багажник и вывез в лес, где изнасиловал. Утром насильник ее отпустил. Она добралась до города попутным транспортом и обратилась в полицию. В это время мужчина попытался продать ее машину, но бдительный покупатель засомневался в честности мужчины и тоже пошел к правоохранителям.

В результате преступник был задержан, а похищенный автомобиль, золотые украшения и телефон изъяты следователями и возвращены потерпевшей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске двое мужчин похитили девушку по заказу менеджера интернет-магазина наркотиков, чтобы заставить ее вернуться к работе наркокурьером.