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16:13, 30 августа 2023Мир

Пентагон отреагировал на просьбу высказаться об атаке украинских БПЛА по России

Пентагон перенаправил в Киев просьбу высказаться об атаке украинских БПЛА по РФ

Фото: Губернатор Пскова Михаил Ведерников / РИА Новости

В Пентагоне отреагировали на просьбу высказаться об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по России. Об этом пишет РИА Новости.

«Как мы уже заявляли с начала неспровоцированного вторжения России в прошлом году, Украина несет ответственность за свои операции, поэтому я перенаправляю вас к ним для получения информации об этих атаках», — заявил официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн.

30 августа семь регионов России за ночь подверглись атакам украинских беспилотников. Это Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь, сведения подтвердили местные власти и представители Минобороны.

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    Анастасия Заикина
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