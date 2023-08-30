Пентагон отреагировал на просьбу высказаться об атаке украинских БПЛА по России

Пентагон перенаправил в Киев просьбу высказаться об атаке украинских БПЛА по РФ

В Пентагоне отреагировали на просьбу высказаться об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по России. Об этом пишет РИА Новости.

«Как мы уже заявляли с начала неспровоцированного вторжения России в прошлом году, Украина несет ответственность за свои операции, поэтому я перенаправляю вас к ним для получения информации об этих атаках», — заявил официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн.

30 августа семь регионов России за ночь подверглись атакам украинских беспилотников. Это Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь, сведения подтвердили местные власти и представители Минобороны.