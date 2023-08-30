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17:43, 30 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала иностранца за содействие террористической деятельности

В Петербурге ФСБ и МВД задержали иностранца за финансирование террористов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего гражданина Узбекистана за содействие террористической деятельности. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, молодой человек в Telegram общался с членом запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь Джихад». В июне 2022 года он перевел им 12 тысяч рублей.

Поймать иностранца сотрудники МВД и ФСБ смогли на Литейном проспекте. Сейчас его отвезли в изолятор временного содержания. По факту произошедшего возбудили дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Отмечается, что в группировку «Катиба Таухид валь-Джихад» входили фигуранты дела о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года.

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    Екатерина Власова
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