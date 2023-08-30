Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 30 августа 2023Россия

В Москве стартовал второй этап модернизации поликлиник

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве начался второй этап модернизации городских поликлиник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Приступаем к реализации второго, заключительного этапа обновления амбулаторного звена — реконструкции еще 140 поликлиник. В результате новый московский стандарт будет внедрен во всех поликлиниках», — объявил градоначальник.

В первых 40 поликлиниках уже начались работы. Полное обновление амбулаторного звена планируется закончить до конца 2025 года.

Собянин отметил, что принял решение приступить ко второму этапу модернизации, не дожидаясь формального завершения предыдущего. Первый этап обновления поликлиник почти завершен — в 127 зданиях уже закончилась реставрация. Еще более 70 поликлиник находятся в высокой степени готовности, реконструкция большинства из них будет завершена в течение ближайших недель.

Ранее мэр столицы рассказал о модернизации детских больниц в столице. Он подчеркнул, что медицинская помощь детям должна выйти на более высокий уровень качества и комфорта.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла попытку организации канала сбыта оружия и боеприпасов в ДНР

    Задержание ФСБ планировавших незаконно продавать оружие попало на видео

    45-летняя Любовь Толкалина снялась топлес

    Стало известно о роли сына Байдена в прекращении дела против украинской Burisma

    В гостинице Геленджика рассказали о спасении от лесного пожара

    Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина

    В Запорожской области опровергли преодоление ВСУ первой линии российской обороны

    Латвия обязалась обучить несколько тысяч украинских военных

    Фитнес-тренер раскрыла нюансы похудения в области нижней части живота

    Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» оштрафовали в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости