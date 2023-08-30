В Москве стартовал второй этап модернизации поликлиник

Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

В Москве начался второй этап модернизации городских поликлиник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Приступаем к реализации второго, заключительного этапа обновления амбулаторного звена — реконструкции еще 140 поликлиник. В результате новый московский стандарт будет внедрен во всех поликлиниках», — объявил градоначальник.

В первых 40 поликлиниках уже начались работы. Полное обновление амбулаторного звена планируется закончить до конца 2025 года.

Собянин отметил, что принял решение приступить ко второму этапу модернизации, не дожидаясь формального завершения предыдущего. Первый этап обновления поликлиник почти завершен — в 127 зданиях уже закончилась реставрация. Еще более 70 поликлиник находятся в высокой степени готовности, реконструкция большинства из них будет завершена в течение ближайших недель.

Ранее мэр столицы рассказал о модернизации детских больниц в столице. Он подчеркнул, что медицинская помощь детям должна выйти на более высокий уровень качества и комфорта.

