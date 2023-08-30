Папа Римский осудил «ужасную мировую войну»

Папа Римский призвал закончить «ужасную мировую войну» против природы

Папа Римский Франциск осудил войну человечества против природы. Глава католической церкви призвал людей закончить борьбу, сообщает Reuters.

Понтифик заявил, что в начале октября 2023 года выпустит документ об охране окружающей среды. Это станет продолжением его знаковой энциклики 2015 года Laudato Si, в которой говорилось о необходимости защищать природу, справляясь с трудностями и опасностями изменения климата, а также прекращении использования ископаемого топлива.

Папа Римский назвал природу «величайшим подарком Творца» и попросил людей встать на сторону «пострадавших от климатической несправедливости». Он заявил, что происходящее — это «бессмысленная война против нашего общего дома, ужасная мировая война». По словам главы церкви, новый документ будет выпущен в форме апостольского обращения.

В мае Папа Римский призвал человечество отказаться от ископаемого топлива и покаяться в экологических грехах. По его словам, продолжать дальнейшее исследование и расширение инфраструктуры такого топлива абсурдно.