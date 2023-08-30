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14:12, 30 августа 2023Среда обитания

Папа Римский осудил «ужасную мировую войну»

Папа Римский призвал закончить «ужасную мировую войну» против природы

Фото: Vatican Media /­ Handout / Reuters

Папа Римский Франциск осудил войну человечества против природы. Глава католической церкви призвал людей закончить борьбу, сообщает Reuters.

Понтифик заявил, что в начале октября 2023 года выпустит документ об охране окружающей среды. Это станет продолжением его знаковой энциклики 2015 года Laudato Si, в которой говорилось о необходимости защищать природу, справляясь с трудностями и опасностями изменения климата, а также прекращении использования ископаемого топлива.

Папа Римский назвал природу «величайшим подарком Творца» и попросил людей встать на сторону «пострадавших от климатической несправедливости». Он заявил, что происходящее — это «бессмысленная война против нашего общего дома, ужасная мировая война». По словам главы церкви, новый документ будет выпущен в форме апостольского обращения.

В мае Папа Римский призвал человечество отказаться от ископаемого топлива и покаяться в экологических грехах. По его словам, продолжать дальнейшее исследование и расширение инфраструктуры такого топлива абсурдно.

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    Александра Качан
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