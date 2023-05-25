Папа Римский призвал покаяться в экологических грехах

Папа Римский призвал отказаться от ископаемого топлива и покаяться в экологических грехах

Мир должен в скором порядке отказаться от ископаемого топлива ради благополучия планеты. К этому призвал Папа Римский Франциск, передает Reuters.

«Согласно обязательствам, принятым в Парижском соглашении по сдерживанию глобального потепления, продолжать дальнейшее исследование и расширение инфраструктуры ископаемого топлива абсурдно», — заявил глава католической церкви. Он отметил, что использование такого топлива ведет к уничтожению лесов и способствует повышению глобальной температуры, что приводит к массовым засухам.

Папа также попросил людей покаяться в экологических грехах и положить конец бессмысленной войне против природы. Обращение понтифика приурочено к Всемирному дню молитвы о заботе о Божьем творении, который пройдет 1 сентября. В этот день католикам полагается молиться за благополучие планеты.

В феврале 2022 года Папа Римский Франциск осудил выброс пластика в водоемы и предложил прекратить это делать ради сохранения Земли. Он подчеркнул, что из-за избавления от отходов таким образом исчезает биоразнообразие.