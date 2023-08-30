Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Путин заявил Лукашенко, что Россия и Белоруссия преодолеют любые трудности

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера с днем рождения и заявил, что Россия и Белоруссия вместе смогут преодолеть любые трудности, передает РИА Новости.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства», — сообщил президент.

Путин отметил труды Лукашенко на благо братского белорусского народа и проведение им линии на развитие дружественных связей между двумя странами. «Искренне дорожу взаимопониманием, установившимся между нами», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко выразил уверенность, что его российского коллегу невозможно свергнуть. «Никто сегодня Путина никуда не свергнет», — сказал он, говоря о популярном на Украине мнении, что специальная военная операция завершится, когда у России будет другой лидер.