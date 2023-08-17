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20:51, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о невозможности «свержения» Путина

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Путина никто «никуда не свергнет»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что его российского коллегу Владимира Путина невозможно свергнуть. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, цитирует ТАСС.

«Ну, пусть попробуют. Если им мало этих проблем, получат еще больше проблем. Никто сегодня Путина никуда не свергнет», — сказал глава республики, говоря о популярном на Украине мнении, что специальная военная операция завершится, когда у России будет другой лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что нежелание Киева вести переговоры с Москвой может привести к свержению военными украинского президента Владимира Зеленского и политических элит. По его словам, военнослужащие Украины видят бесперспективность того, что происходит в зоне проведения спецоперации.

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    Кристина Есикова
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