Лукашенко заявил о невозможности «свержения» Путина
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Путина никто «никуда не свергнет»СюжетСпециальная военная операция на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что его российского коллегу Владимира Путина невозможно свергнуть. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, цитирует ТАСС.
«Ну, пусть попробуют. Если им мало этих проблем, получат еще больше проблем. Никто сегодня Путина никуда не свергнет», — сказал глава республики, говоря о популярном на Украине мнении, что специальная военная операция завершится, когда у России будет другой лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что нежелание Киева вести переговоры с Москвой может привести к свержению военными украинского президента Владимира Зеленского и политических элит. По его словам, военнослужащие Украины видят бесперспективность того, что происходит в зоне проведения спецоперации.