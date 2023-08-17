Лукашенко предрек Зеленскому военный переворот на Украине

Лукашенко: Зеленский будет свергнут военными из-за нежелания переговоров с РФ

Нежелание Киева вести переговоры с Москвой могут привести к тому, что действующий президент Украины Владимир Зеленский и украинские политические элиты будет свергнут собственными военными. О возможности военного переворота в интервью украинской журналистке Диане Панченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Политики ваши доиграются до того, что не [президент России Владимир] Путин, не Россия, а военные украинские свергнут эту политическую элиту во главе с Зеленским. Потому что военные видят бесперспективность того, что происходит [в зоне проведения специальной военной операции]», — предрек белорусский лидер.

Ранее Лукашенко допустил участие Минска в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, и по его словам это принесет мирным переговорам лишь положительный эффект. «Естественно, там есть наши интересы, и наша позиция должна быть слышна. Поэтому я не исключаю, что Беларусь — на каком уровне, это не обсуждается сегодня — обязана, должна быть вовлечена в переговорный процесс», — подметил Лукашенко.