Полицейские спасли брошенную в лесу собаку в Челябинской области

Полицейские спасли привязанную в лесу собаку в городе Аша Челябинской области

В городе Аша (Челябинская область) полицейские спасли собаку, которую неизвестные бросили умирать в лесу. Об этом сообщает «Бизнес журнал. Урал» со ссылкой на представителей ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что правоохранители обратили внимание на соответствующий пост в соцсетях. В нем говорилось о собаке, которую несколько дней назад привязали к дереву в лесу неподалеку от Аши.

Тогда полицейские Артем Гавриленко и Анна Белоброва связались с автором публикации, чтобы выяснить точное местоположение животного. Они нашли пса, отвязали его и доставили в отдел полиции, где накормили и обогрели.

В настоящее время собака уже обрела новую семью — ее забрали жители Миньяра.

Ранее в августе в Нижнем Новгороде волонтеры спасли пса со сломанным позвоночником и нашли ему новых хозяев. По словам очевидцев, парализованный пес лежал в грязной канаве. В течение четырех месяцев собаку подкармливали неравнодушные горожане, однако вытащить ее из канавы им не удалось.