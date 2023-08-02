В Нижнем Новгороде волонтеры спасли найденную в овраге собаку

В Нижнем Новгороде волонтеры спасли собаку и нашли ей новый дом

В Нижнем Новгороде волонтеры спасли пса со сломанным позвоночником и нашли ей любящих хозяев. Об этом изданию «КП-Нижний Новгород» рассказала зоозащитница Лара Саплина.

Волонтеры получили сообщение о том, что собака находится в беде, 25 мая. По словам очевидцев, парализованный пес лежал в грязной канаве. В течение четырех месяцев собаку подкармливали неравнодушные горожане, однако вытащить ее из канавы им не удалось.

По словам Саплиной, в этот же день она вместе с волонтерами Наташей и Михаилом приехала на помощь к псу. Волонтеры залезли в канаву и стали звать собаку. В этот момент зоозащитница увидела, как пес ползет к ней на двух передних лапах. Волонтеры перебрались на противоположный берег оврага и вытащили собаку.

Пса сразу отвезли в отделение реанимации, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Через некоторое время собака пошла на поправку. Вскоре волонтерам удалось найти четвероногому другу новый дом.

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