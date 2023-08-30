Московский аэропорт Внуково возобновил работу

Московский аэропорт Внуково возобновил работу. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

Ранее воздушное пространство в районе аэропорта Внуково было закрыто, вылеты и прилеты задерживались. Был введен режим «Ковер» — его объявляют, если в небе замечены угрожающие другим самолетам летательные аппараты.

В ночь на 30 августа аэропорт в Пскове подвергся атаке беспилотников. Объект атаковали около 20 дронов. В результате было повреждено четыре военно-транспортных Ил-76. Также один беспилотник врезался в топливозаправочный комплекс, начался пожар.