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02:10, 30 августа 2023Мир

В Конгрессе США возмутились идеей Зеленского насчет выборов на Украине

Конгрессвумен Боберт осудила Зеленского за призыв дать денег на выборы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Dimitris Papamitsos / Greek Prime Minister’s Office / Reuters

Конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт осудила предложение президента Украины Владимира Зеленского выделить средства на проведение выборов в стране. Эту идею она прокомментировала в соцсети X (бывшая Twitter).

Она отметила, что такое поведение стало следствием получения Украиной карт-бланша. «Он [Зеленский] проведет выборы только в том случае, если мы за них заплатим. Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит», — написала политик.

Ранее украинский лидер заявил о готовности провести выборы при условии, что их профинансируют западные страны. Зеленский также уточнил, что согласен провести выборы во время военного положения, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, а наблюдатели будут в том числе в окопах.

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    Марина Совина
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