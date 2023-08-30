В Конгрессе США возмутились идеей Зеленского насчет выборов на Украине

Конгрессвумен Боберт осудила Зеленского за призыв дать денег на выборы

Конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт осудила предложение президента Украины Владимира Зеленского выделить средства на проведение выборов в стране. Эту идею она прокомментировала в соцсети X (бывшая Twitter).

Она отметила, что такое поведение стало следствием получения Украиной карт-бланша. «Он [Зеленский] проведет выборы только в том случае, если мы за них заплатим. Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит», — написала политик.

Ранее украинский лидер заявил о готовности провести выборы при условии, что их профинансируют западные страны. Зеленский также уточнил, что согласен провести выборы во время военного положения, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, а наблюдатели будут в том числе в окопах.