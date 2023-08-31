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12:54, 31 августа 2023Культура

Еще одна девушка обвинила участника группы Backstreet Boys в изнасиловании

Третья девушка обвинила певца Ника Картера в изнасиловании

Фото: Allan Calisto / Globallookpress.com

Еще одна девушка обвинила американского певца и участника группы Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании. Об этом пишет Metro.

Ранее против артиста выдвинули обвинения две другие женщины. Третья девушка, которая представилась инициалами AR, подала иск 28 августа, заявив, что Картер напал на нее, когда она была подростком. Она утверждает, что в 2003 году певец несколько раз подверг ее сексуальному насилию, на тот момент ей было 15 лет, а ему 22-23 года.

В юридических документах утверждается, что Картер давал подростку «алкоголь и наркотики» и приставал к ней, «несмотря на ее неоднократные отказы и просьбы прекратить». Утверждается, что тогда еще несовершеннолетняя рассказала матери о предполагаемых нападениях, после чего женщина сообщила об этом правоохранительным органам, однако Картеру не были предъявлены обвинения.

Певец отвергает все обвинения, а его адвокат заявил, что они «смехотворны» и не соответствуют действительности.

До этого участника группы Backstreet Boys обвинили в изнасиловании фанатки с аутизмом.

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    Варвара Кошечкина
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