В Роскачестве высказались о возможности оказаться в тюрьме за неуплату кредита

Роскачество: уголовное наказание за неуплату кредита грозит в редких случаях

Количество должников по кредитам в России растет каждый год. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в первом полугодии 2023 года количество неплательщиков увеличилось на 3,3 миллиона по сравнению с прошлым годом. Могут ли посадить в тюрьму за долги перед банком, «Ленте.ру» рассказали в Роскачестве.

Какими законами регулируются отношения заемщика и банка?

Отношения между кредитором и заемщиком регулируются исключительно нормами гражданского законодательства, объяснили эксперты.

«За несвоевременную уплату кредита предусмотрена в основном гражданско-правовая ответственность. Если сумма долга у частного лица составляет более 500 тысяч рублей, согласно статье 25 Гражданского кодекса РФ заемщик может быть признан банкротом по решению суда», — рассказали в организации.

Уголовные статьи о неуплате кредитов

В российском Уголовном кодексе действительно есть несколько статей, которые формально предусматривают уголовную ответственность за долги по кредитам, отметили в Роскачестве.

Недобросовестные коллекторы могут угрожать ими должникам, но на самом деле уголовные статьи на практике применяются редко. Если заемщик просто перестал платить по кредиту, этого еще недостаточно, чтобы возбуждать уголовное дело Роскачество

Одна из статей, по которой могут привлечь, — 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Она может применяться, если заемщик подделал документы для получения кредита или после получения денег не вносил платежи, объяснили эксперты.

Это умышленное преступление, а значит, должно быть доказано, что заемщик действовал со злым умыслом и изначально не планировал возвращать долг Роскачество

«Как правило, если заемщик вносил платежи, но перестал, в прошлом погашал другие кредиты, а кроме того, есть подтверждение, что выплаты прекратились из-за попадания в тяжелую жизненную ситуацию, то дело против него не возбудят», — объяснили в Роскачестве.

Также уголовное наказание предполагает статья 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Но она не касается тех, кто взял кредит на небольшую сумму и не смог рассчитаться с банком.

«Эта статья применяется только тогда, когда есть решение суда о взыскании долга по кредиту, вступившее в законную силу. При этом сумма долга обязательно должна превышать 2,25 миллиона рублей, дело передано в Федеральную службу судебных приставов, а уклонение должника от погашения задолженности является злостным. Например, заемщик совершает определенные действия (предоставляет судебному приставу недостоверные сведения о своих источниках дохода и имущественном положении, скрывает доходы и имущество, часто меняет место жительства, работы, продает свое имущество) либо, наоборот, бездействует (не является по вызовам судебного пристава, не предоставляет ему сведения об имущественном положении, не принимает меры по исправлению неблагоприятной финансовой ситуации), — рассказали специалисты.

Роскачество отмечает, что уголовное дело не возбудят, если заемщик не имел злого умысла, взял кредит на сумму менее 2,25 миллиона рублей и стабильно вносил платежи в первое время

Что делать, если платить по кредиту нечем?

Если нечем оплатить долг, в первую очередь нужно обращаться к кредитору. Финансовая организация предложит вариант реструктуризации кредита.

Если гражданин не может исполнить денежные обязательства перед кредиторами, и долг составляет более 500 000 рублей, то он должен обратиться в суд, чтобы инициировать банкротство. В противном случае должнику грозит административная ответственность Роскачество

Также можно подать на банкротство по собственному желанию через МФЦ при небольшой сумме долга. Однако нужно выполнить определенные условия и взвесить все риски, поскольку любое банкротство влечет за собой последствия, напомнили в Роскачестве.

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