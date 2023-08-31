Российским бюджетникам дадут дополнительно 30 миллиардов рублей

Мишустин заявил о выделении российским бюджетникам 30 миллиардов рублей

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о дополнительном выделении 30 миллиардов рублей на повышение зарплат работникам государственных учреждений, сообщает ТАСС.

По его словам, с начала года бюджетникам, которые попадают под действие майских указов, уже поднимали зарплаты. Теперь же индексация коснется окладов педагогам, врачам, сотрудникам научных и культурных учреждений.

Мишустин объяснил такой шаг сознательным курсом на системную поддержку российских граждан. Он указал на то, что президент России Владимир Путин регулярно напоминает о необходимости не ослаблять внимание к этим вопросам, в последний раз это случилось в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на прошлой неделе.

Ранее о скором увеличении зарплат бюджетникам сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отмечала, что всего бюджетников в России порядка 5,2 миллиона человек. Из них 600 тысяч — федеральные бюджетники, а 4,6 миллиона находятся в ведении субъектов Федерации. Дополнительные средства для повышения им зарплаты попросили 44 региона России.