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16:08, 31 августа 2023Экономика

Российским бюджетникам дадут дополнительно 30 миллиардов рублей

Мишустин заявил о выделении российским бюджетникам 30 миллиардов рублей
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о дополнительном выделении 30 миллиардов рублей на повышение зарплат работникам государственных учреждений, сообщает ТАСС.

По его словам, с начала года бюджетникам, которые попадают под действие майских указов, уже поднимали зарплаты. Теперь же индексация коснется окладов педагогам, врачам, сотрудникам научных и культурных учреждений.

Мишустин объяснил такой шаг сознательным курсом на системную поддержку российских граждан. Он указал на то, что президент России Владимир Путин регулярно напоминает о необходимости не ослаблять внимание к этим вопросам, в последний раз это случилось в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на прошлой неделе.

Ранее о скором увеличении зарплат бюджетникам сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отмечала, что всего бюджетников в России порядка 5,2 миллиона человек. Из них 600 тысяч — федеральные бюджетники, а 4,6 миллиона находятся в ведении субъектов Федерации. Дополнительные средства для повышения им зарплаты попросили 44 региона России.

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    Платон Щукин
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