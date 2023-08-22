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20:35, 22 августа 2023Экономика

Власти пообещали дополнительно увеличить зарплаты бюджетникам

Голикова: фонды оплаты труда бюджетников дополнительно увеличат на ₽30,7 млрд
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Правительство РФ / Globallookpress.com

В ближайшее время фонды оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений России будут дополнительно увеличены на сумму 30,7 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам передает ТАСС.

Соответствующее распоряжение в правительство внесли Минтруд и Минфин. Вскоре документ будет передан на подпись председателю кабмина Михаилу Мишустину.

Выделение средств коснется сферы образования, культуры, науки и здравоохранения на федеральном уровне. Такое увеличение позволит компенсировать рост фонда оплаты труда, который произошел за «прошедший и даже ожидаемый прогнозируемый период», заявила Голикова.

По словам вице-премьера, сейчас число бюджетников в России составляет примерно 5,2 миллиона. Из них 600 тысяч — «федеральные» бюджетники, а 4,6 миллиона — «субъектовые» бюджетники. О потребности в дополнительных средствах для повышения зарплаты заявили 44 субъекта России, добавила Голикова.

В ходе заседания на ситуацию с бюджетниками также обратил внимание президент страны Владимир Путин. Он заявил, что зарплаты бюджетников должны расти вместе со средними зарплатами по регионам. Глава государства потребовал добиться такой динамики уже по итогам 2023 года.

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    Мария Грушко
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