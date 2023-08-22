Путин потребовал поднять зарплаты бюджетникам

Путин: зарплаты бюджетников в России должны расти вместе со средними по региону

Президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты бюджетников должны расти вместе со средними зарплатами по регионам. Он потребовал добиться такой динамики уже по итогам 2023 года, пишет РИА Новости.

«Их (бюджетников — прим. "Ленты.ру") зарплаты тоже должны расти, как и в целом по экономике. Мы договаривались когда-то, что они должны быть сопоставимы с этими показателями. Соотношение здесь — зарплат бюджетников к средней по экономике региона — должно выполняться, выдерживаться, в том числе и по итогам текущего 2023 года», — подчеркнул Путин.

Президент также рассказал, что за первую половину 2023 года средняя зарплата в России увеличилась на 4,2 процента. Рост реальных доходов россиян (за вычетом инфляции) за тот же период составил 4,7 процента. Путин напомнил, что в прошлом году реальные располагаемые доходы снизились на один процент.