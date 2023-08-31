Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:36, 31 августа 2023Силовые структуры

Россиянин подготовился к свиданию за счет чужой карты и попал под розыск

В Екатеринбурге полиция ищет мужчину, заплатившего за презервативы чужой картой

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, расплатившегося в магазине найденной банковской картой. Об этом сообщает E1.ru.

В правоохранительные органы обратился владелец карты и сообщил о пропаже с нее 15 тысяч рублей. Силовики отследили торговую точку, где произошло списание и получили оттуда записи с камер видеонаблюдения.

Судя по покупкам, мужчина подготовился к свиданию — он закупил пиво, водку, сигареты, креветки, чипсы, фасоль и презервативы.

В полиции напомнили, что пользование чужой картой считается кражей, за которую предусмотрена уголовная ответственность.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В США предрекли войну с Россией в 2024 году. Зачем администрации Байдена начинать боевые действия против Москвы?

    В российском регионе комбайнер погнался за детьми на покосе и попал на видео

    Пятеро детей попали в больницу после ДТП в российском регионе

    Москвичам пообещали июльское тепло на 1 сентября

    Россиянин подготовился к свиданию за счет чужой карты и попал под розыск

    Врачи предупредили о причинах укорачивания полового члена

    В ЛНР рассказали об обстановке на купянском направлении

    На Украине назвали возможную кандидатуру на пост министра обороны

    Судан настигла тяжелая гуманитарная ситуация

    Россияне предстанут перед судом за истязание четверых детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости