Россиянин подготовился к свиданию за счет чужой карты и попал под розыск

В Екатеринбурге полиция ищет мужчину, заплатившего за презервативы чужой картой

В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, расплатившегося в магазине найденной банковской картой. Об этом сообщает E1.ru.

В правоохранительные органы обратился владелец карты и сообщил о пропаже с нее 15 тысяч рублей. Силовики отследили торговую точку, где произошло списание и получили оттуда записи с камер видеонаблюдения.

Судя по покупкам, мужчина подготовился к свиданию — он закупил пиво, водку, сигареты, креветки, чипсы, фасоль и презервативы.

В полиции напомнили, что пользование чужой картой считается кражей, за которую предусмотрена уголовная ответственность.