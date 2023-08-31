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14:16, 31 августа 2023Наука и техника

Обнаружена необычно плотная планета размером с Нептун

Телескоп TESS обнаружил плотную экзопланету TOI-332 b размером с Нептун

Изображение: Osborn et al., 202 / phys.org

Международная группа астрономов обнаружила необычно массивную и плотную экзопланету TOI-332 b, которая является одной из самых плотных планет размером с Нептун. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Космический телескоп TESS идентифицировал транзитный сигнал на кривой блеска звезды K-карлика, обозначенной TOI-332. Планетарный характер этого сигнала был подтвержден последующими наблюдениями с помощью наземных средств.

TOI-332 b, находящаяся на расстоянии 726,5 светового года от Земли, имеет радиус около 3,2 радиуса Земли и необычно большую массу — 57,2 массы Земли, что обуславливает очень высокую плотность — на уровне 9,6 грамма на кубический сантиметр. Экзопланета вращается вокруг своего хозяина каждые 18,65 часа на расстоянии 0,016 астрономической единицы от него. Равновесная температура TOI-332 b составила около 1871 кельвина.

Астрономы классифицировали TOI-332 b как экзопланету со сверхкоротким периодом размером с Нептун. Они добавили, что по своим параметрам она попадает в так называемую Нептуновую пустыню — область значений период-радиус и период-масса, которая включает планеты от 2 до 9 земных радиусов, с массами от 10 до 250 земных масс и орбитальными периодами менее пяти дней. Такие планеты встречаются очень редко.

Отмечается, что в недрах TOI-332 b, скорее всего, преобладают тугоплавкие материалы, что делает ее внутреннюю структуру потенциально более похожей на структуры планет земной группы. Экзопланета также, вероятно, обладает незначительной водородно-гелиевой оболочкой. Пока неизвестно, каким образом планета обзавелась гигантским ядром, почти не имея газовой оболочки.

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    Александр Еникеев
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