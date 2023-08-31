Фильм про Нурмагомедова выйдет на пяти иностранных языках

Фильм про Хабиба Нурмагомедова выйдет на пяти иностранных языках

Документальный фильм о завершившем карьеру бойце ММА, экс-чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове планируется выпустить в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что фильм выйдет как минимум на пяти иностранных языках.

«На съемках этого фильма мы работаем с компанией WME IMG. По завершении, когда будет готовый продукт, будем выходить на рынок и смотреть, с кем заключать контракт. Фильм будет минимум на пяти или шести языках», — сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Выход фильма запланирован на лето следующего года.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках.