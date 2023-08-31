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15:49, 31 августа 2023Моя страна

Фильм про Нурмагомедова выйдет на пяти иностранных языках

Фильм про Хабиба Нурмагомедова выйдет на пяти иностранных языках
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Документальный фильм о завершившем карьеру бойце ММА, экс-чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове планируется выпустить в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что фильм выйдет как минимум на пяти иностранных языках.

«На съемках этого фильма мы работаем с компанией WME IMG. По завершении, когда будет готовый продукт, будем выходить на рынок и смотреть, с кем заключать контракт. Фильм будет минимум на пяти или шести языках», — сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Выход фильма запланирован на лето следующего года.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках.

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    Варвара Кошечкина
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