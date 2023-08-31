Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:01, 31 августа 2023Силовые структуры

230 килограммов изъятой у браконьеров на Камчатке красной икры попали на видео

МВД: на Камчатке задержаны 6 браконьеров с 230 кг красной икры

На Камчатке полицейские задержали шесть человек по подозрению в браконьерстве, у которых изъято 230 килограммов красной икры. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ведомстве предоставили оперативное видео.

На кадрах видна машина с рыбой и красной икрой.

По данным МВД, ущерб водным биологическим ресурсам оценивается в три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Росгвардия раскрыла данные о взятых в плен членах украинской ДРГ

    Конюх похитил 16-летнюю россиянку и попытался увезти в Узбекистан

    Крупнейшая британская оборонная компания запустит производство на Украине

    Дрон-камикадзе упал на гостиницу возле администрации Брянской области

    В США назвали решающий фактор в потенциальной войне с Китаем

    Психолог назвала способы распознать пассивную агрессию и противостоять ей

    В России высказались о значимости смены главы Минобороны Украины для СВО

    Одна категория студентов в России получит финансовую поддержку

    Жителям Центральной России предрекли июльское тепло 1 сентября

    Медведев решил задачу на вычитание по Украине и получил «совсем грустные цифры»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости