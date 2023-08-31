230 килограммов изъятой у браконьеров на Камчатке красной икры попали на видео

МВД: на Камчатке задержаны 6 браконьеров с 230 кг красной икры

На Камчатке полицейские задержали шесть человек по подозрению в браконьерстве, у которых изъято 230 килограммов красной икры. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ведомстве предоставили оперативное видео.

На кадрах видна машина с рыбой и красной икрой.

По данным МВД, ущерб водным биологическим ресурсам оценивается в три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.