Конюх похитил 16-летнюю россиянку и попытался увезти в Узбекистан

В Калининграде конюх похитил 16-летнюю девочку и попытался увезти в Узбекистан

В Калининграде 22-летний конюх похитил 16-летнюю девушку и попытался вывезти в Узбекистан. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Сотрудник конно-спортивного клуба «Империал парк» хотел жениться. На роль спутницы жизни он выбрал юную наездницу и планировал увезти ее на свою родину. Однако девушка не собиралась никуда уезжать с поклонником.

Тогда 29 августа юноша подкараулил возлюбленную у входа в клуб, стал угрожать ей ножом и потребовал поехать с ним в аэропорт Храброво. В аэропорту потерпевшая смогла подать сигнал о помощи работникам. Тогда конюха задержали сотрудники миграционной службы.