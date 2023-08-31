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11:42, 31 августа 2023Силовые структуры

Конюх похитил 16-летнюю россиянку и попытался увезти в Узбекистан

В Калининграде конюх похитил 16-летнюю девочку и попытался увезти в Узбекистан

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В Калининграде 22-летний конюх похитил 16-летнюю девушку и попытался вывезти в Узбекистан. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Сотрудник конно-спортивного клуба «Империал парк» хотел жениться. На роль спутницы жизни он выбрал юную наездницу и планировал увезти ее на свою родину. Однако девушка не собиралась никуда уезжать с поклонником.

Тогда 29 августа юноша подкараулил возлюбленную у входа в клуб, стал угрожать ей ножом и потребовал поехать с ним в аэропорт Храброво. В аэропорту потерпевшая смогла подать сигнал о помощи работникам. Тогда конюха задержали сотрудники миграционной службы.

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    Екатерина Власова
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