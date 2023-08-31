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11:05, 31 августа 2023Мир

В США указали на переход ВСУ к обороне

Экс-разведчик Шаффер: ВСУ переходят к обороне

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Тони Шаффер считает, что украинские войска перешли от наступления к обороне. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он заявил, что о смене вида боевых действий говорит решение президента Украины Владимира Зеленского провести в стране новую волну мобилизации.

«Если вы заявляете о призыве (...) в то время, когда вы проигрываете, то, вероятно, вы переходите в оборону. Я думаю, что сейчас он пытается спланировать оборону на осень», — указал он.

Ранее Шаффер заявил, что если бы контрнаступление планировали Соединенные Штаты, то Вооруженные силы Украины добились бы гораздо больших успехов. Он также обратил внимание на неспособность украинских военнослужащих составить целостный план из-за того, что все члены НАТО дают разные советы.

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    Варвара Кошечкина
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