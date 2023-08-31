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14:20, 31 августа 2023Мир

В России высказались о связи отставки британского министра с контрнаступлением

Депутат Новиков: отставка Уоллеса может быть связана с провалом контрнаступления
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Ben Birchall / Reuters

Отставка министра обороны Великобритании Бена Уоллеса теоретически может быть связана с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако маловероятным кажется, что это единственная причина: у Великобритании много других идей и задач, кроме украинского конфликта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Отставки регулярно происходят во всех странах, иногда даже у нас. Искать здесь перспективы, связанные с ухудшением или улучшением российско-британских отношений смысла нет — это определяется не министрами, а олигархическими группами. Будет ли новым министром "ястреб" или "голубь" не так важно с точки зрения макроконтекста отношений», — заметил Новиков.

Он не исключил, что в некоторой степени отставка Уоллеса может быть связана и с провалом контрнаступления ВСУ, однако подчеркнул, что конфликт еще далек от разрешения, потому подводить итоги и искать виноватых еще преждевременно.

«Кроме того, Минобороны Великобритании не является ведущей силой по украинскому конфликту, более важна здесь роль спецслужб, правительства, а не военных. Ну и, конечно, Великобритания не самостоятельный игрок на украинском поле, никаких шагов в отрыве от США она не совершает. Так что я думаю, у англичан есть много других поводов и причин, чтобы менять фигуры ответственных лиц в своей стране. Может казаться, что все озабочены украинской темой, но на самом деле у Великобритании есть собственные интересы и приоритеты», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. Глава ведомства также заявил, что не будет баллотироваться в следующий раз. По его словам, он занимается политикой в шотландском парламенте уже 24 года.

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    Варвара Кошечкина
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