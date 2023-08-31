Врачи предупредили о причинах укорачивания полового члена

При ожирении половой член может визуально уменьшаться в размерах и стать полностью скрытым, предупредили урологи Дрого Монтегю и Скотт Миллер. Слова врачей приводит Men's Health.

Монтегю отметил, что укорачивание пениса происходит из-за скопления излишней жировой ткани вокруг его основания. Он подчеркнул, что фактически размер полового члена при этом не меняется — меньше становится та часть, которая находится снаружи, и увеличивается внутренняя часть органа. «При крайнем ожирении тучное тело охватывает пенис. Полностью погруженный пенис — это когда весь стержень скрыт под поверхностью кожи», — рассказал врач.

Скотт Миллер предупредил, что подобное состояние является веским поводом для беспокойства и требует незамедлительного лечения. «Это серьезное заболевание, поскольку оно препятствует мочеиспусканию, интимной близости и личной гигиене. Это также может сильно повлиять на самооценку и общее эмоциональное здоровье», — предупредил уролог. Кроме того, по его словам, скрытый половой член может стать причиной хронического воспаления, которое со временем перерастет в рак.

В большинстве случаев, говорит Миллер, проблема решается сама собой после снижения массы тела. Однако в запущенных случаях операция является единственным способом улучшить состояние. «Хирургическое вмешательство включает в себя удаление окружающего жира и тканей, а также изменение положения полового члена», — сказал уролог.

Монтегю добавил, что укорачивание полового члена происходит не только из-за ожирения. Иногда это может быть врожденной патологией, осложнением после косметического вмешательства, травмы или последствием хирургической операции по удалению рака простаты.

Ранее уролог Даршан Патель предупредил, что размер пениса может уменьшаться в размерах из-за нехватки тестостерона. По его словам, дефицит гормона также негативно влияет на потенцию и либидо.