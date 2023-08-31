Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 31 августа 2023Забота о себе

Врачи предупредили о причинах укорачивания полового члена

Фото: Jinga / Shutterstock / Fotodom

При ожирении половой член может визуально уменьшаться в размерах и стать полностью скрытым, предупредили урологи Дрого Монтегю и Скотт Миллер. Слова врачей приводит Men's Health.

Монтегю отметил, что укорачивание пениса происходит из-за скопления излишней жировой ткани вокруг его основания. Он подчеркнул, что фактически размер полового члена при этом не меняется — меньше становится та часть, которая находится снаружи, и увеличивается внутренняя часть органа. «При крайнем ожирении тучное тело охватывает пенис. Полностью погруженный пенис — это когда весь стержень скрыт под поверхностью кожи», — рассказал врач.

Скотт Миллер предупредил, что подобное состояние является веским поводом для беспокойства и требует незамедлительного лечения. «Это серьезное заболевание, поскольку оно препятствует мочеиспусканию, интимной близости и личной гигиене. Это также может сильно повлиять на самооценку и общее эмоциональное здоровье», — предупредил уролог. Кроме того, по его словам, скрытый половой член может стать причиной хронического воспаления, которое со временем перерастет в рак.

Материалы по теме:
«Страх не дает покоя». Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
«Страх не дает покоя».Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
3 июня 2021
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022

В большинстве случаев, говорит Миллер, проблема решается сама собой после снижения массы тела. Однако в запущенных случаях операция является единственным способом улучшить состояние. «Хирургическое вмешательство включает в себя удаление окружающего жира и тканей, а также изменение положения полового члена», — сказал уролог.

Монтегю добавил, что укорачивание полового члена происходит не только из-за ожирения. Иногда это может быть врожденной патологией, осложнением после косметического вмешательства, травмы или последствием хирургической операции по удалению рака простаты.

Ранее уролог Даршан Патель предупредил, что размер пениса может уменьшаться в размерах из-за нехватки тестостерона. По его словам, дефицит гормона также негативно влияет на потенцию и либидо.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    В США предрекли войну с Россией в 2024 году. Зачем администрации Байдена начинать боевые действия против Москвы?

    Россиянин подготовился к свиданию за счет чужой карты и попал под розыск

    Врачи предупредили о причинах укорачивания полового члена

    В ЛНР рассказали об обстановке на купянском направлении

    На Украине назвали возможную кандидатуру на пост министра обороны

    Судан настигла тяжелая гуманитарная ситуация

    Россияне предстанут перед судом за истязание четверых детей

    Аренду туристического жилья через агрегаторы захотели ограничить

    В Чили займутся установлением судьбы пропавших в правление Пиночета

    Минобороны подтвердило уничтожение дрона под Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости