У пассажирского самолета отказал двигатель во время полета

У летевшего в Бангалор пассажирского самолета IndiGo отказал двигатель

У пассажирского лайнера индийской авиакомпании IndiGo во время полета отказал один из двигателей. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла во вторник, 29 августа, с самолетом, летевшим из Калькутты в Бангалор. В результате пилотам пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Посадка воздушного судна прошла благополучно. Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Ранее в августе более десяти направлявшихся в Москву пассажирских самолетов резко сменили курс и вынужденно сели в другом месте. Лайнеры перенаправили в запасные авиагавани в связи с ограничениями работы столичных аэропортов.