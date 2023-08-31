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04:42, 31 августа 2023Интернет и СМИ

В Польше удивились странному полету россиян над Варшавой

Радио ZET: следовавший в Москву самолет сделал странный маневр над Польшей

Фото: pixabay.com

Следовавший из Бодрума в Москву самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines сделал «странный» маневр в небе Польши, пролетев над Варшавой. Этому удивились в статье польской радиостанции ZET.

Как говорится в материале, «необычный полет» лайнера с российскими туристами во вторник, 29 августа, зафиксировал сервис Flightradar24. Сначала самолет развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и, наконец, пролетел над Варшавой в сторону Москвы.

Лайнер был вынужден проследовать «по весьма странному маршруту» из-за мощного грозового фронта, однако, в чем его «странность», в статье не уточняется. При этом в Сети отметили, что данный борт не стал единственным, кому пришлось обходить этот грозовой фронт.

«Почему самолеты с россиянами до сих пор летают над Польшей? Лайнерам из Турции не запрещены полеты над территорией Евросоюза, поэтому они присутствуют в польском небе», — говорится в тексте.

28 февраля 2022 года Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Тогда взлетать или пролетать в небе над территорией Европейского союза запретили любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками или зарегистрированным в России.

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    Марина Совина
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