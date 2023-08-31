В Киеве обвинили западные СМИ в преувеличении потерь ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов обвинил западные СМИ в преувеличении потерь ВСУ

Данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 70 тысяч бойцов преувеличены и недостоверны. В распространении недостоверной информации западные СМИ обвинил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью изданию Welt.

«Наша армия не настолько большая, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране», — сказал Данилов.

Он выразил недоумение, почему «уважаемые журналисты распространяют такую недостоверную информацию».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева воевать долго. «Мы готовы воевать долго, не теряя людей, минимизировав жертвы, как с примером Израиля», — сказал глава государства.