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08:59, 31 августа 2023Силовые структуры

Взорвавший конкурентов российский бизнесмен пойдет под суд

СК завершил дело Бабакохяна о подрыве двух бизнесменов в Приморье

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела 51-летнего местного бизнесмена, заказавшего устранение двоих конкурентов в 2001 и 2002 годах во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Под суд пойдет бывший учредитель крупнейшей сети стоматологий Армене Бабакохяне, уточняет РИА Новости. По его указанию были взорваны владельцы ночного клуба «Наутилус» и компании New Wave Cinema.

Согласно данным следствия, у заказчика возникли конфликты с ними, и он решил их ликвидировать. Мужчина нашел исполнителя, который заложил самодельные взрывные устройства по месту проживания бизнесменов. За расправу над ними фигурант расплатился 10 и 15 тысячами долларов, а также дорогостоящим автомобилем.

Кроме того, Бабакохяну вменяется дача взятки оперативнику СИЗО, где он содержался после ареста. Заключенный связался с братом, который с июня по декабрь 2022 года передал сотруднику спецучреждения телефон и алкоголь для арестованного Бабакохяна. За свои услуги оперативник получил 130 тысяч рублей.

Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем оно будет направлено в суд. Исполнителя и посредника уже судят.

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    Любовь Ширижик
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