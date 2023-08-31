Взорвавший конкурентов российский бизнесмен пойдет под суд

СК завершил дело Бабакохяна о подрыве двух бизнесменов в Приморье

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела 51-летнего местного бизнесмена, заказавшего устранение двоих конкурентов в 2001 и 2002 годах во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Под суд пойдет бывший учредитель крупнейшей сети стоматологий Армене Бабакохяне, уточняет РИА Новости. По его указанию были взорваны владельцы ночного клуба «Наутилус» и компании New Wave Cinema.

Согласно данным следствия, у заказчика возникли конфликты с ними, и он решил их ликвидировать. Мужчина нашел исполнителя, который заложил самодельные взрывные устройства по месту проживания бизнесменов. За расправу над ними фигурант расплатился 10 и 15 тысячами долларов, а также дорогостоящим автомобилем.

Кроме того, Бабакохяну вменяется дача взятки оперативнику СИЗО, где он содержался после ареста. Заключенный связался с братом, который с июня по декабрь 2022 года передал сотруднику спецучреждения телефон и алкоголь для арестованного Бабакохяна. За свои услуги оперативник получил 130 тысяч рублей.

Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем оно будет направлено в суд. Исполнителя и посредника уже судят.