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03:06, 31 августа 2023Экономика

В России оценили ситуацию на рынке медикаментов

«Известия»: цены на жизненно важные препараты ниже инфляции

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России зафиксировали рост цен на жизненно важные препараты на 1,6 процента, однако серьезных опасений нет. Ситуацию на рынке медикаментов оценили эксперты в беседе с «Известиями».

Издание уточнило, что с 1 сентября вступают в силу новые правила отпуска препаратов по рецепту. Заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко заявила, что был риск возникновения искусственного дефицита лекарств, но его не произошло.

Аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова подтвердила, что на данный момент причин опасаться за наличие препаратов в аптеках или ожидать бесконтрольного роста цен на них нет.

В свою очередь, руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев назвал ситуацию совершенно нормальной — по его словам, рост цен на ЖНВЛП ниже инфляции.

Ранее фармацевтическая отрасль обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить рассмотрение вопроса о включении новых лекарств в перечни Минздрава, в том числе ЖНВЛП и список высокозатратных нозологий (ВЗН).

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    Юлия Мискевич
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